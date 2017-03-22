Розовый болид и возвращение «Феррари»
Главные события «Формулы-1» в межсезонье, которое официально завершится 23 марта.
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НОВОЕ РУКОВОДСТВО
«Королевскую серию» в этом межсезонье покинул Берни Экклстоун — человек, с которым на протяжении десятилетий ассоциировался этот чемпионат. Руководство компании Liberty Media, ставшей владельцем «Формулы-1» в конце осени сместило Экклстоуна с поста генерального промоутера гонок. «Такой спорт, как “Формула-1”, не может быть в руках у одного человека, а Берни на протяжении долгих десятилетий именно в таком ключе и управлял чемпионатом. Трудно было надеяться, что после стольких лет, проведенных у руля, человек будет способен изменить свой подход», — прокомментировал отставку Экклстоуна новый босс «Формулы-1» Чейз Кэрри.
НОВЫЕ ШИНЫ
Главное гоночное изменение в серии нового сезона — укрепление шин. Ширина покрышек увеличилась с 325 до 400 миллиметров, что позволит командам делать меньшее
ЗАКРЫТИЕ «МАРУСИ»
Команда «Манор» (бывшая «Маруся») прекратила существование
РОЗОВАЯ «ФОРС-ИНДИЯ»
Удивила всех презентацией нового болида «Форс-Индия». Болид VJM10, неделю появлявшийся на тестах в Барселоне в
ДВЕ РАЗБИТЫЕ МАШИНЫ ОТ СЫНА МИЛЛИАРДЕРА
Новым основным пилотом «Уильямса» в этом сезоне стал 18-летний Лэнс Стролл. Сын канадского миллиардера Лоуренса Стролла в прошлом году стал победителем «Формулы-3», выиграв 14 гонок из 30-ти. Это и обеспечило молодому гонщику шанс заменить Вальтери Боттаса, составив компанию Фелипе Массе в «Уильямсе». Правда, молодость и нервозность пилота сказалась уже на первых тренировочных заездах. За два дня тренировок на настоящих болидах, а не компьютерном симуляторе Стролл разбил две новые машины всмятку. И хотя молодой гонщик позже смог реабилитироваться, показав пятое время 8 марта, его перспективы в «Формуле-1» остаются одним из главных вопросов сезона.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ФЕРРАРИ
После трехлетней гегемонии «Мерседесов», похоже, в «Формулу-1» возвращается интрига. «Феррари», не побеждавшая в «Королевских гонках» с 2008 года, показывает отличные результаты на предсезонных тренировочных сессиях. Итальянцы впервые за последние годы всерьез претендуют на звание чемпионов. Голоден до побед Кими Райкконен, который последний раз выигрывал титул чемпиона десять лет назад в составе «скудерии», да и четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель не против наконец догнать Михаэля Шумахера по количеству побед в чемпионатах.
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