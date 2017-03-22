«Льюис был близок к уходу еще после столкновения с Нико Росбергом в Барселоне в прошлом году. Также он грозился покинуть команду из-за разногласий с руководством, произошедших на фоне ситуации на последних кругах Гран-при Абу-Даби.

Если Хэмилтону не удастся доминировать в предстоящем сезоне, то он вполне может завершить карьеру или перейти в «Феррари», о выступлении за которую мечтает любой гонщик.

В то же время Себастьян Феттель может присоединиться к «Мерседесу», если так и не добьется успеха вместе со Скудерией. Но если он сможет выигрывать за рулем красной машины, то их история любви продолжится, — приводит Autosport.com.ru слова Уэббера.