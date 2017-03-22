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22 марта 2017, 16:00 | Авто/мото: Формула-1 | Советский спорт

Марк Уэббер: Хэмилтон может перейти в «Феррари», а Феттель — в «Мерседес»

Бывший пилот «Ред Булла» Марк Уэббер не исключает, что британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и немец Себастьян Феттель из «Феррари» могут поменяться командами.

«Льюис был близок к уходу еще после столкновения с Нико Росбергом в Барселоне в прошлом году. Также он грозился покинуть команду из-за разногласий с руководством, произошедших на фоне ситуации на последних кругах Гран-при Абу-Даби.

Если Хэмилтону не удастся доминировать в предстоящем сезоне, то он вполне может завершить карьеру или перейти в «Феррари», о выступлении за которую мечтает любой гонщик.

В то же время Себастьян Феттель может присоединиться к «Мерседесу», если так и не добьется успеха вместе со Скудерией. Но если он сможет выигрывать за рулем красной машины, то их история любви продолжится, — приводит Autosport.com.ru слова Уэббера.

Напомним, первый этап чемпионата мира Гран-при Австралии пройдет 24—26 марта в Мельбурне.
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