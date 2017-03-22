Шон Гелаэль станет тест-пилотом команды «Ф-1» «Торо Россо» на трех этапах сезона
Индонезиец Шон Гелаэль станет
тест-пилотом команды «Формулы-1» «Торо Россо» на трех этапах сезона-2017, сообщается в официальном микроблоге «конюшни» в Twitter.
Гелаэль будет работать с «Торо Россо» на этапах в Бахрейне (14 — 16 апреля), Венгрии (28 — 30 июля) и
В настоящий момент Гелаэль выступает в молодежной серии «Формула-2» (прежнее название — GP2). Другими
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