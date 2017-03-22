Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29165566/
22 марта 2017, 15:06 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Шон Гелаэль станет тест-пилотом команды «Ф-1» «Торо Россо» на трех этапах сезона

Индонезиец Шон Гелаэль станет тест-пилотом команды «Формулы-1» «Торо Россо» на трех этапах сезона-2017, сообщается в официальном микроблоге «конюшни» в Twitter.

Гелаэль будет работать с «Торо Россо» на этапах в Бахрейне (14 — 16 апреля), Венгрии (28 — 30 июля) и Абу-Даби (24 — 26 ноября).

В настоящий момент Гелаэль выступает в молодежной серии «Формула-2» (прежнее название — GP2). Другими тест-пилотами «Торо Россо», где место одного из основных пилотов занимает россиянин Даниил Квят, являются француз Пьер Гасли и финн Нико Кари.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
20 марта

Британцы взяли допинг-пробы даже у российских смазчиков лыж

Осторожно, горячо: американские ринг-герлз

Главный по хоккею и наш дружище: умер знаменитый тренер