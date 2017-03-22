Шон Гелаэль станет тест-пилотом команды «Ф-1» «Торо Россо» на трех этапах сезона

Гелаэль будет работать с «Торо Россо» на этапах в Бахрейне (14 — 16 апреля), Венгрии (28 — 30 июля) и Абу-Даби (24 — 26 ноября).

В настоящий момент Гелаэль выступает в молодежной серии «Формула-2» (прежнее название — GP2). Другими тест-пилотами «Торо Россо», где место одного из основных пилотов занимает россиянин Даниил Квят, являются француз Пьер Гасли и финн Нико Кари.