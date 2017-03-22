Квят: Чувствую себя готовым к первой гонке лучше, чем когда-либо прежде
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят дал комментарий в преддверии
Гран-при Австралии, который откроет сезон-2017 в Формуле-1.
«За последние два года у меня было два схода в Австралии, но я предпочитаю об этом забыть и вспоминать только свой дебют в 2014 году, когда я завоевал свои первые очки в составе “Торо Россо”.
Я бы сказал, что подхожу к первой гонке сезона в лучших кондициях, чем
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