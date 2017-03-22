Квят: Чувствую себя готовым к первой гонке лучше, чем когда-либо прежде

«За последние два года у меня было два схода в Австралии, но я предпочитаю об этом забыть и вспоминать только свой дебют в 2014 году, когда я завоевал свои первые очки в составе “Торо Россо”.



Я бы сказал, что подхожу к первой гонке сезона в лучших кондициях, чем когда-либо прежде. Подготовка была ключевым моментом зимой. Это важно всегда, но из-за изменений регламента в этот раз физическая подготовка была более важной. Так что я потратил действительно много времени и сил, чтобы быть физически и морально готовым к предстоящему сезону», — цитирует Квята пресс-служба «Торо Россо».