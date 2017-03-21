Пилот «Феррари» Себастьян Феттель назвал свой новый болид «Джина»

«Джина» происходит от имени Реджина, что с латыни переводится как «королева».

Феттель с 2008 года называет свои болиды женскими именами. Прежние машины немецкого пилота носили имена «Джули» (2008 год), «Кейт» (2009), «Сладкая Лиза» (2010), «Соблазнительная Кайли» (2011), «Эбби» (2012), «Голодная Хайди» (2013), «Сьюзи» (2014), «Ева» (2015) и «Маргарита» (2016).