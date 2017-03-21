FIA может увеличить длину зон активации DRS

Предполагается, что в связи с увеличением уровня прижимной силы в этом сезоне обгонять станет сложнее. При этом, по мнению команд, из-за возросшего лобового сопротивления система подвижного заднего антикрыла будет не столь эффективна, как раньше.

Ранее в FIA уже выразили готовность пересмотреть размещение зон активации DRS. Организация намерена тщательно разобраться во влиянии нового аэродинамического обвеса на работу DRS, а в Альберт-Парке, учитывая специфичность трассы, будет сложно дать точную оценку.