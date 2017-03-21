FIA может увеличить длину зон активации DRS
После «Гран-при Китая» руководство «Формулы-1» оценит возможность изменения правила использования системы DRS, сообщает Autosport.
Предполагается, что в связи с увеличением уровня прижимной силы в этом сезоне обгонять станет сложнее. При этом, по мнению команд,
Ранее в FIA уже выразили готовность пересмотреть размещение зон активации DRS. Организация намерена тщательно разобраться во влиянии нового аэродинамического обвеса на работу DRS, а в
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