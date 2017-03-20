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20 марта 2017, 23:16 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Феттель не входит в планы «Мерседеса»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не находится в шорт-листе кандидатов на место в «Мерседесе» в сезоне-2018, информирует AS.

Согласно источнику, уже сейчас немецкая команда рассматривает различных гонщиков на место одного из пилотов. Контракт Валлтери Боттаса рассчитан до конца наступающего сезона, тогда как Льюис Хэмилтон может объявить об окончании карьеры после сезона-2017. Но кандидатура Феттеля руководством немецкой конюшни не рассматривается.

На данный момент в «Мерседесе» не знают, для какого пилота искать замену. Все будет зависеть от хода предстоящего сезона и решения гонщиков. Но в команде не исключают, что придется расстаться как с финном, так и с британцем.
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