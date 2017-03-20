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«Я считаю, что 21 Гран-при за год — это предел. Приоритет должен быть сделан на качество испытаний, а не на их количество. Северная Америка имеет важное значение, так же как Азия и Европа. Но мы не должны перегружать график. Думаю, максимум мы будем иметь 20−21 гонку в год», — отмечает Браун.

Стоит отметить, что в сезоне-2018 в Формулу-1 вернется этап во Франции, Всего, в нынешнем сезоне состоится 20 этапов соревнований.