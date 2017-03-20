Спортивный директор Формулы-1: 21 Гран-при за сезон — это предел
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высказался относительно возможного расширения количества этапов в «королевских гонках», сообщает Corriere della Sera.
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«Я считаю, что 21
Стоит отметить, что в сезоне-2018 в Формулу-1 вернется этап во Франции, Всего, в нынешнем сезоне состоится 20 этапов соревнований.
Как сообщал УНИАН, сезон «Формулы-1» стартует
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