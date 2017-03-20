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20 марта 2017, 20:17 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Сезон-2017. С Россией, но без Экклстоуна

На этой неделе стартует новый сезон «Королевской серии». С новыми машинами, с новыми покрышками, с российскими пилотами, этапом «Гран-при» в Сочи и одним новичком.

На этой неделе стартует новый сезон Королевской серии. Увеличить
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В ближайшее воскресенье в Альберт-парке в Мельбурне состоится первая гонка нового сезона «Формулы-1». На «Гран-при Австралии» станет понятна примерная расстановка сил после изменений в техническом регламенте. Количество команд в этом сезоне будет меньше, их составы серьезно изменились, а руководить «Формулой-1» впервые за 40 лет будет не Берни Экклстоун. Но кое-что осталось неизменным — российский этап в календаре и российский пилот на стартовой решетке.

ДАНИИЛ И ЕГО КОМАНДА

Даниил Квят, который после прошлогоднего «Гран-при России» был понижен в статусе и переведен в «Торо Россо», долгое время находился в подвешенном состоянии. Россиянин давал резкие интервью, по количеству набранных очков разгромно проигрывал своему напарнику Карлосу Сайнсу, но в итоге остался в «Королевских гонках». Соглашение с ним продлили на год, Квят успокоился и продуктивно провел подготовку к новому сезону.

Он нарастил мышечную массу — а это необходимо, поскольку в новых машинах будут более сильные перегрузки, переосмыслил все то, что случилось в прошлом году, и новом сезоне готов показать, на что способен. Способен Квят на многое, но позволит ли машина? Сам Даниил настроен очень оптимистично, в отличие от Сайнса. Прошлогодний «Торо Россо» в конце сезона был одним из аутсайдеров, нынешний на тестах по скорости уступал только записным фаворитам.

Главная проблема «Торо Россо» — двигатели «Рено». Точнее, их надежность. В Барселоне на тестах, которые состоялись из трех частей, итальянская команда потеряла несколько дней из-за отказов моторов. Французские мотористы пообещали, что проблема будет решена, и Квят с Сайнсом действительно смогли накатать достаточное количество кругов. В некоторых сессиях быстрее «Торо Россо» были только «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл», но опасения в том, что в самый неподходящий момент двигатель откажет, остались. Примечательно, что у заводской команды «Рено», резервным пилотом которой стал россиянин Сергей Сироткин, таких проблем не было, как и у «Ред Булла» с теми же моторами.

Кстати, в «Торо Россо» полностью поменяли ливрею по сравнению с прошлым сезоном, и теперь она выполнена прямо в цветах российского флага, а логотип российской компании «Акронис» красуется на боковом понтоне.

ФАВОРИТЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Прежде всего, команд осталось десять. «Манор» (бывшая «Маруся») так и не нашел инвесторов, прекратив свое существование. Возможно, воскреснет в каком-то виде, но уже точно не в этом сезоне.

Если судить по тестам, то положение дел по сравнению с прошлым сезоном вряд ли сильно изменилось. Конечно, только по тестам что-то однозначно сказать нельзя, ведь у команд были разные задачи, разная топливная загрузка, но кое-какие выводы напрашиваются. «Мерседес» и «Феррари» выглядят быстрее «Ред Булла», но кто быстрее в споре немецкой и итальянской конюшен — однозначно ответить невозможно. Каждая из команд что-то скрывает, каждая восхищается конкурентами. Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон уверен, что «Феррари» на тестах не показала своего потенциала, а потому может ехать гораздо быстрее, на что четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель ответил примерно в том же духе. Ясно, что ни со скоростью, ни с надежностью проблем у «Мерседеса» и «Феррари» нет.

«Ред Булл» немного отстает, но команда Кристиана Хорнера обычно скрывает свои новинки в области аэродинамики до старта первого «Гран-при». Пока Даниэль Риккьярдо и Макс Ферстаппен признают, что проигрывают конкурентам, но все может измениться. Достаточно близко к первой тройке и «Уильямс» с завершившим карьеру и тут же возобновившим ее Фелипе Массой и единственным новичком сезона юным Лэнсом Строллом, который налетался за пределы барселонской трассы. Команда из Гроува подготовила очень неплохой аэродинамический пакет, что вкупе с мотором «Мерседеса» может дать им преимущество над всеми остальными.

Остальные — это «Форс-Индия», «Торо Россо», «Хаас» и «Рено», которые примерно на одном уровне. А вот в записных аутсайдерах оказались «Заубер» с прошлогодними моторами «Феррари» — что предполагалось, и «Макларен» с проблемными «Хондами». Японские мотористы еще в 2013-м объявили о будущем партнерстве с британской командой, и с 2015-го никак не могут подготовить нормальный двигатель. Надежды на изменения в регламенте не оправдались: «Хонда» даже вынуждена была ограничить обороты двигателя, чтобы Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн проехали хоть какое-то количество кругов. Испанский пилот уже не стесняется в выражениях в адрес «Хонды», и это показатель того, что с «Маклареном» останется на 2018 год либо он, либо японцы.

«АКУЛЫ» И ЭККЛСТОУН

Очень много строилось предположений о том, как будут выглядеть новые болиды в связи с изменениями в регламенте. Точнее всех описал эти изменения Ферстаппен. «Если поставить прошлогодний болид рядом с нынешним, то он покажется детской игрушкой. Поменялось многое, и нам все это нужно учитывать», — сказал молодой голландец. А Хэмилтон отметил, что синяки на теле в тех местах, где их никогда не было, красноречиво говорят об увеличившихся перегрузках.

Машины действительно стали более агрессивными, с увеличенными в размерах колесами, с увеличенным передним антикрылом, с более низким и широким задним антикрылом, с «акульим плавником» в качестве венца инженерного творчества.

Стояла задача увеличить скорость болидов — и эта задача точно решена. Изменились и покрышки «Пирелли» — помимо размеров. По просьбе команд они стали из более жестких составов, и даже ультрасофт может совсем не разрушаться. Как все эти изменения скажутся в плане борьбы на трассе, покажут только сами гонки. Некоторые эксперты уже успели высказать свое «фи» внешнему облику машин, а вот болельщикам все равно: во всех соцсетях, форумах и в комментариях под статьями они твердят одно и то же — нам все равно, как выглядят машины, лишь бы борьба была интересной. И это справедливо.

Предстоящий сезон станет первым за долгие годы без Берни Экклстоуна, который отстранен от всех руководящих постов, а распоряжаются всем американская корпорация «Либерти Медиа» и Чейз Кери. Обе стороны выпустили друг в друга немало ядовитых стрел и продолжают это делать, но уже понятно, что более молодые акулы бизнеса победили старую. Новые владельцы обещают, что «Формула-1» точно станет интереснее, даже если придется прибегнуть к жестким мерам. Например, ограничить бюджеты или что-то в этом роде. Как это будет стыковаться с тем, что «Королевские гонки» всегда были вершиной инженерной мысли, покажет время.
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