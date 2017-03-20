Сезон-2017. С Россией, но без Экклстоуна
На этой неделе стартует новый сезон «Королевской серии». С новыми машинами, с новыми покрышками, с российскими пилотами, этапом «Гран-при» в Сочи и одним новичком.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В ближайшее воскресенье в
ДАНИИЛ И ЕГО КОМАНДА
Даниил Квят, который после прошлогоднего «Гран-при России» был понижен в статусе и переведен в «Торо Россо», долгое время находился в подвешенном состоянии. Россиянин давал резкие интервью, по количеству набранных очков разгромно проигрывал своему напарнику Карлосу Сайнсу, но в итоге остался в «Королевских гонках». Соглашение с ним продлили на год, Квят успокоился и продуктивно провел подготовку к новому сезону.
Он нарастил мышечную массу — а это необходимо, поскольку в новых машинах будут более сильные перегрузки, переосмыслил все то, что случилось в прошлом году, и новом сезоне готов показать, на что способен. Способен Квят на многое, но позволит ли машина? Сам Даниил настроен очень оптимистично, в отличие от Сайнса. Прошлогодний «Торо Россо» в конце сезона был одним из аутсайдеров, нынешний на тестах по скорости уступал только записным фаворитам.
Главная проблема «Торо Россо» — двигатели «Рено». Точнее, их надежность. В Барселоне на тестах, которые состоялись из трех частей, итальянская команда потеряла несколько дней
Кстати, в «Торо Россо» полностью поменяли ливрею по сравнению с прошлым сезоном, и теперь она выполнена прямо в цветах российского флага, а логотип российской компании «Акронис» красуется на боковом понтоне.
ФАВОРИТЫ И АУТСАЙДЕРЫ
Прежде всего, команд осталось десять. «Манор» (бывшая «Маруся») так и не нашел инвесторов, прекратив свое существование. Возможно, воскреснет в
Если судить по тестам, то положение дел по сравнению с прошлым сезоном вряд ли сильно изменилось. Конечно, только по тестам
«Ред Булл» немного отстает, но команда Кристиана Хорнера обычно скрывает свои новинки в области аэродинамики до старта первого «Гран-при». Пока Даниэль Риккьярдо и Макс Ферстаппен признают, что проигрывают конкурентам, но все может измениться. Достаточно близко к первой тройке и «Уильямс» с завершившим карьеру и тут же возобновившим ее Фелипе Массой и единственным новичком сезона юным Лэнсом Строллом, который налетался за пределы барселонской трассы. Команда из Гроува подготовила очень неплохой аэродинамический пакет, что вкупе с мотором «Мерседеса» может дать им преимущество над всеми остальными.
Остальные — это «Форс-Индия», «Торо Россо», «Хаас» и «Рено», которые примерно на одном уровне. А вот в записных аутсайдерах оказались «Заубер» с прошлогодними моторами «Феррари» — что предполагалось, и «Макларен» с проблемными «Хондами». Японские мотористы еще в 2013-м объявили о будущем партнерстве с британской командой, и с 2015-го никак не могут подготовить нормальный двигатель. Надежды на изменения в регламенте не оправдались: «Хонда» даже вынуждена была ограничить обороты двигателя, чтобы Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн проехали хоть
«АКУЛЫ» И ЭККЛСТОУН
Очень много строилось предположений о том, как будут выглядеть новые болиды в связи с изменениями в регламенте. Точнее всех описал эти изменения Ферстаппен. «Если поставить прошлогодний болид рядом с нынешним, то он покажется детской игрушкой. Поменялось многое, и нам все это нужно учитывать», — сказал молодой голландец. А Хэмилтон отметил, что синяки на теле в тех местах, где их никогда не было, красноречиво говорят об увеличившихся перегрузках.
Машины действительно стали более агрессивными, с увеличенными в размерах колесами, с увеличенным передним антикрылом, с более низким и широким задним антикрылом, с «акульим плавником» в качестве венца инженерного творчества.
Стояла задача увеличить скорость болидов — и эта задача точно решена. Изменились и покрышки «Пирелли» — помимо размеров. По просьбе команд они стали из более жестких составов, и даже ультрасофт может совсем не разрушаться. Как все эти изменения скажутся в плане борьбы на трассе, покажут только сами гонки. Некоторые эксперты уже успели высказать свое «фи» внешнему облику машин, а вот болельщикам все равно: во всех соцсетях, форумах и в комментариях под статьями они твердят одно и то же — нам все равно, как выглядят машины, лишь бы борьба была интересной. И это справедливо.
Предстоящий сезон станет первым за долгие годы без Берни Экклстоуна, который отстранен от всех руководящих постов, а распоряжаются всем американская корпорация «Либерти Медиа» и Чейз Кери. Обе стороны выпустили друг в друга немало ядовитых стрел и продолжают это делать, но уже понятно, что более молодые акулы бизнеса победили старую. Новые владельцы обещают, что «Формула-1» точно станет интереснее, даже если придется прибегнуть к жестким мерам. Например, ограничить бюджеты или
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter