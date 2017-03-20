Франц Тост: У Квята огромный природный талант и блестящее будущее в «Формуле-1»

По его словам, у Сайнса и Квята есть все шансы продолжить карьеру в «Королевских призах» и в случае ухода из программы «Ред Булла».

— Я убежден, что у них есть будущее, большое будущее в «Формуле-1», — приводит Motorsport слова Тоста. — Карлос фантастически быстр, он успел это показать, несколько раз опередив Макса Ферстаппена. Он выигрывал чемпионаты, множество гонок. Он стал чемпионом «Формулы-Renault 3,5» с рекордным числом побед в гонках. Он на многое способен.

Так же, как и Даниил Квят. У него огромный природный талант, ему просто надо все собрать воедино, и тогда у него тоже все получится в «Формуле-1», и у него тоже будет блестящее будущее в «Королевских гонках», потому что с такой скоростью и с такими способностями он по праву заслуживает быть частью одной из успешных команд «Формулы-1».

Не надо забывать, что он пришел сюда из GP3. А «Формула-1» — это просто иной уровень. Карлос перешел сюда после Мировой серии «Рено», которая намного ближе к «Большим призам» и по скорости, и по части инженерии. Но после перехода в «Формулу-1» из «Формулы-3» или GP3 вам в любом случае надо чуть больше времени на адаптацию. Если говорить обо мне, я полностью убежден, что у Даниила есть блестящее будущее в «Формуле-1».