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20 марта 2017, 16:17 | Авто/мото: Формула-1 | Советский спорт

Льюис Хэмилтон: После прихода Боттаса нас ничего не сдерживает

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, как сработался с новым партнером по команде Валттери Боттасом.

«Пока что все идет хорошо. Валттери очень хорошо адаптировался в команде. Он дает отличные отчеты, упорно работает с инженерами, чтобы они могли дорабатывать и развивать технику. Он открыто предоставляет информацию о поведении машины», — приводит Autosport.com.ru слова Хэмилтона.

После этого трехкратный чемпион мира объяснил, как изменилась работа в команде после того, как Боттас сменил немца Нико Росберга.

«Думаю, что сейчас мы работаем на полную мощность с точки зрения развития автомобиля. Теперь нас ничего не сдерживает, и это здорово», — добавил британец.

Напомним, первый этап чемпионата мира Гран-при Австралии пройдет 24—26 апреля в Мельбурне.
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