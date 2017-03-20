Льюис Хэмилтон: После прихода Боттаса нас ничего не сдерживает

«Пока что все идет хорошо. Валттери очень хорошо адаптировался в команде. Он дает отличные отчеты, упорно работает с инженерами, чтобы они могли дорабатывать и развивать технику. Он открыто предоставляет информацию о поведении машины», — приводит Autosport.com.ru слова Хэмилтона.

После этого трехкратный чемпион мира объяснил, как изменилась работа в команде после того, как Боттас сменил немца Нико Росберга.

«Думаю, что сейчас мы работаем на полную мощность с точки зрения развития автомобиля. Теперь нас ничего не сдерживает, и это здорово», — добавил британец.