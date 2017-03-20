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20 марта 2017, 11:54 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Лауда отрицает, что «Мерседес» намерен подписать контракт с Феттелем на 2018 год

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда отверг предположения о том, что немецкая команда нацеливается на подписание контракта с Себастьяном Феттелем, ныне выступающим за «Феррари», на 2018 год.

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Такие предположения появились на фоне того, что «Мерседес» заключил контракт с Валттери Боттасом всего на один год.

«Это не наш план. Я должен это прояснить. Мы выйдем на старт с Боттасом и Хэмилтоном, а там будет видно, как всё сложится», — рассказал Лауда в интервью австрийскому телеканалу ORF.
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