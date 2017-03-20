Лауда отрицает, что «Мерседес» намерен подписать контракт с Феттелем на 2018 год

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Такие предположения появились на фоне того, что «Мерседес» заключил контракт с Валттери Боттасом всего на один год.



«Это не наш план. Я должен это прояснить. Мы выйдем на старт с Боттасом и Хэмилтоном, а там будет видно, как всё сложится», — рассказал Лауда в интервью австрийскому телеканалу ORF.