В Баку полным ходом идёт подготовка ко вторым в истории города гонкам Формулы-1. На этот раз — Гран-при Азербайджана. Прошедший в июне прошлого года Гран-при Европы оставил в памяти болельщиков яркие воспоминания — болиды «Королевских гонок» впечатляюще смотрелись на фоне Старого города, а на Бульваре развивали рекордные скорости.



Тем неожиданнее прозвучали слова генерального директора Liberty Media — новых владельцев Формулы-1 — Грега Маффея о том, что в Азербайджане не сделали ничего для развития бизнеса. Он заявил, что Экклстоуна интересовала только выгода, а в пример результатов его политики привёл Гран-при в Баку. Тот, по словам Маффея, «никак не помогает бизнесу». «Чемпионат» побывал в Баку и поговорил с Арифом Рагимовым, исполнительным директором компании-промоутера Гран-при Азербайджана, о выпаде Маффея, подготовке ко второму визиту «Королевских гонок» и уроках прошлого года.

«Нетактично и неправильно»

— Ариф, что лично вы думаете о словах Маффея?

— Я лично не очень приветствую негативные комментарии в сторону Берни Экклстоуна. Это человек, который построил эту компанию, сделал этот спорт таким, каким он существует сейчас. И Формула-1 стала настолько привлекательной инвестицией, что Liberty захотела её купить, — это заслуга Экклстоуна. Если бы не он, они, может, никогда и не захотели бы её покупать. Поэтому я считаю, что говорить так было нетактично.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BORXN_3lXCB/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Will we see @massafelipe19 one more time at Baku City Circuit? Waiting for the official statement! #F1 #AzerbaijanGP #F1Baku #Baku</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by FORMULA 1 AZERBAIJAN GP (@bakucitycircuit) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-21T07:45:44+00:00">Dec 20, 2016 at 11:45pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С точки зрения нашей гонки, я не знаю, как её можно комментировать, не побывав на ней. Даже если исходить из каких-то слухов, я не слышал никаких негативных слухов о нашей гонке. Трасса понравилась и пилотам, и телезрителям, и зрителям на трибунах, и прессе. Мы со всеми общались, проводили множество исследований и негатива практически не было. Я понятия не имею, исходя из какой информации можно было сказать такое о нас. Я не могу понять, как такое могло произойти. Формула-1 для нас как гоночного промоутера — самый большой партнёр и до сегодняшнего дня у нас не было возможности познакомиться с новым руководством и Liberty Media. И начинать партнёрские отношения с таких фраз — крайне нетактично и неправильно.

«В течение дня разгрузили шесть “Боингов”»

— Чем вы больше всего гордитесь в контексте Гран-при прошлого года?

— Если смотреть на прошлый год, то меня больше всего впечатляет тот факт, что предыдущий этап состоялся всего за неделю до нашего, и времени было очень мало, в Баку всё прошло хорошо и все были довольны. Контейнеры с болидами Формулы-1 начали поступать только во вторник и в течение дня мы разгрузили шесть 747-х «Боингов». Даже в Формуле-1 были удивлены, насколько оперативно и чётко мы всё сделали.



Если говорить не о самой гонке, то я больше всего горжусь нашими концертами. Все три концерта прошли на ура, на каждом было больше двадцати тысяч человек, все танцевали и веселились. Так что это был огромный праздник жизни. Мы стремились именно к этому и очень рады, что всё получилось.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOPImptAbh5/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">When the city turns to race track #F1 #AzerbaijanGP #F1Baku #Baku</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by FORMULA 1 AZERBAIJAN GP (@bakucitycircuit) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-20T10:59:33+00:00">Dec 20, 2016 at 2:59am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Что стало главным вызовом в организации первого Гран-при?

— Координация десяти тысяч человек, которые напрямую были вовлечены в организацию Гран-при. Я говорю не о каком-то косвенном вмешательстве, а о непосредственной работе на гонке. Это огромная машина, которая должна работать как единый механизм. Это и стало главным «челленджем».



В подготовке к уик-энду участвовали все службы города, сложно вспомнить с кем мы не работали. Помогали все государственные службы. И тот факт, что вся эта машина, сработала чётко и слаженно — наш главный успех.



— Какой будет развлекательная программа предстоящего Гран-при?

— В этом году развлекательная зона также будет располагаться на Бульваре у моря. Мы проанализировали каждую опцию программы прошлого года, убрали всё лишнее, добавили то, что люди просили и то, что пользовалось популярностью: детскую школу вождения, концертов, мобильных развлечений. Последних, они двигаются по всей зоне свободного размещения, в этом году будет больше. Мы также модифицируем эту зону, чтобы она стала доступнее для болельщиков. Как и в прошлом году у нас пройдут три концерта музыкальных звёзд — в пятницу, субботу и воскресенье, ну, а зона свободного размещения будет открыта уже в четверг. В четверг также можно будет пойти на прогулку по пит-лейну и автограф-сессию пилотов.

«Хотелось бы сделать зрителей ближе к действию»

— В прошлом году вам не удалось собрать полные трибуны. Как идут продажи сейчас?

— Чтобы воспитать культуру автоспорта, необходимо время. Она должна начинаться с институтов и школ, чтобы затем люди вырастали в фанатов. Мы видим, что интерес по-тихоньку растёт. Если мы будем продолжать проводить гоночные уик-энды на столь же высоком уровне, всё больше людей будут интересоваться Формулой-1. В этом, в принципе, наш долгосрочный план.



Мы видим, что интерес поднялся до неимоверных размеров. Билеты, которые мы продали до сегодняшнего дня только иностранным зрителям, равносильно общему числу билетов, которое мы продали к маю прошлого года. Есть, конечно, фактор того, что мы в этом году не пересекаемся с Ле-Маном — марафон теперь за неделю до нас. Также люди увидели нашу гонку по телевизору и захотели приехать и посмотреть своими глазами. Да и местное население, увидев, как это происходит, проявляет больше интереса. Мы ориентируемся в том числе на местное население, поскольку номеров в Баку не так много, и стремимся корректировать билетную политику в сторону доступности. Но это довольно долгий процесс. Тем не менее, он запущен и его результаты, я думаю, мы сможем увидеть уже в этом году.

Ну, а то, что трибуны не были заполнены… Мы смотрели записи с прошлого года: было достаточно неплохо. На пятничные тренировки приходят далеко не все болельщики, квалификация обычно собирает половину зрителей — и это показатели всех Гран-при, это общая проблема. А второй проблемой стало то, что было очень жарко. Сидеть на трибуне на 30-градусной жаре было довольно трудно.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BHPRdIoB_9b/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#F1Baku #EuropeGP #F1 #Baku #Azerbaijan</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by FORMULA 1 AZERBAIJAN GP (@bakucitycircuit) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-06-29T12:37:08+00:00">Jun 29, 2016 at 5:37am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>