«Я не приветствую критику Берни». Промоутер ГП Азербайджана — о Баку и Ф-1
Промоутер
Гран-при Азербайджана Формулы-1 — о том, почему Liberty зря критикует Экклстоуна, и втором визите «Королевских гонок» в Баку.
В Баку полным ходом идёт подготовка ко вторым в истории города гонкам Формулы-1. На этот раз —
Тем неожиданнее прозвучали слова генерального директора Liberty Media — новых владельцев Формулы-1 — Грега Маффея о том, что в Азербайджане не сделали ничего для развития бизнеса. Он заявил, что Экклстоуна интересовала только выгода, а в пример результатов его политики привёл
«Нетактично и неправильно»
— Ариф, что лично вы думаете о словах Маффея?
— Я лично не очень приветствую негативные комментарии в сторону Берни Экклстоуна. Это человек, который построил эту компанию, сделал этот спорт таким, каким он существует сейчас. И Формула-1 стала настолько привлекательной инвестицией, что Liberty захотела её купить, — это заслуга Экклстоуна. Если бы не он, они, может, никогда и не захотели бы её покупать. Поэтому я считаю, что говорить так было нетактично.
С точки зрения нашей гонки, я не знаю, как её можно комментировать, не побывав на ней. Даже если исходить из
«В течение дня разгрузили шесть “Боингов”»
— Чем вы больше всего гордитесь в контексте
— Если смотреть на прошлый год, то меня больше всего впечатляет тот факт, что предыдущий этап состоялся всего за неделю до нашего, и времени было очень мало, в Баку всё прошло хорошо и все были довольны. Контейнеры с болидами Формулы-1 начали поступать только во вторник и в течение дня мы разгрузили шесть 747-х «Боингов». Даже в Формуле-1 были удивлены, насколько оперативно и чётко мы всё сделали.
Если говорить не о самой гонке, то я больше всего горжусь нашими концертами. Все три концерта прошли на ура, на каждом было больше двадцати тысяч человек, все танцевали и веселились. Так что это был огромный праздник жизни. Мы стремились именно к этому и очень рады, что всё получилось.
— Что стало главным вызовом в организации первого
— Координация десяти тысяч человек, которые напрямую были вовлечены в организацию
В подготовке к
— Какой будет развлекательная программа предстоящего
— В этом году развлекательная зона также будет располагаться на Бульваре у моря. Мы проанализировали каждую опцию программы прошлого года, убрали всё лишнее, добавили то, что люди просили и то, что пользовалось популярностью: детскую школу вождения, концертов, мобильных развлечений. Последних, они двигаются по всей зоне свободного размещения, в этом году будет больше. Мы также модифицируем эту зону, чтобы она стала доступнее для болельщиков. Как и в прошлом году у нас пройдут три концерта музыкальных звёзд — в пятницу, субботу и воскресенье, ну, а зона свободного размещения будет открыта уже в четверг. В четверг также можно будет пойти на прогулку по
«Хотелось бы сделать зрителей ближе к действию»
— В прошлом году вам не удалось собрать полные трибуны. Как идут продажи сейчас?
— Чтобы воспитать культуру автоспорта, необходимо время. Она должна начинаться с институтов и школ, чтобы затем люди вырастали в фанатов. Мы видим, что интерес
Мы видим, что интерес поднялся до неимоверных размеров. Билеты, которые мы продали до сегодняшнего дня только иностранным зрителям, равносильно общему числу билетов, которое мы продали к маю прошлого года. Есть, конечно, фактор того, что мы в этом году не пересекаемся с
Ну, а то, что трибуны не были заполнены… Мы смотрели записи с прошлого года: было достаточно неплохо. На пятничные тренировки приходят далеко не все болельщики, квалификация обычно собирает половину зрителей — и это показатели всех
— Новые владельцы Формулы-1 сейчас активно обсуждают различные варианты изменения формата гоночного
— Когда в Бразилии в прошлом году красными флагами остановили гонку, возникла небольшая пауза:
В плане квалификации тоже нужно
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter