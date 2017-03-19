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19 марта 2017, 20:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Я не приветствую критику Берни». Промоутер ГП Азербайджана — о Баку и Ф-1

Промоутер Гран-при Азербайджана Формулы-1 — о том, почему Liberty зря критикует Экклстоуна, и втором визите «Королевских гонок» в Баку.

В Баку полным ходом идёт подготовка ко вторым в истории города гонкам Формулы-1. На этот раз — Гран-при Азербайджана. Прошедший в июне прошлого года Гран-при Европы оставил в памяти болельщиков яркие воспоминания — болиды «Королевских гонок» впечатляюще смотрелись на фоне Старого города, а на Бульваре развивали рекордные скорости.

Тем неожиданнее прозвучали слова генерального директора Liberty Media — новых владельцев Формулы-1 — Грега Маффея о том, что в Азербайджане не сделали ничего для развития бизнеса. Он заявил, что Экклстоуна интересовала только выгода, а в пример результатов его политики привёл Гран-при в Баку. Тот, по словам Маффея, «никак не помогает бизнесу». «Чемпионат» побывал в Баку и поговорил с Арифом Рагимовым, исполнительным директором компании-промоутера Гран-при Азербайджана, о выпаде Маффея, подготовке ко второму визиту «Королевских гонок» и уроках прошлого года.

«Нетактично и неправильно»

— Ариф, что лично вы думаете о словах Маффея?
— Я лично не очень приветствую негативные комментарии в сторону Берни Экклстоуна. Это человек, который построил эту компанию, сделал этот спорт таким, каким он существует сейчас. И Формула-1 стала настолько привлекательной инвестицией, что Liberty захотела её купить, — это заслуга Экклстоуна. Если бы не он, они, может, никогда и не захотели бы её покупать. Поэтому я считаю, что говорить так было нетактично.

С точки зрения нашей гонки, я не знаю, как её можно комментировать, не побывав на ней. Даже если исходить из каких-то слухов, я не слышал никаких негативных слухов о нашей гонке. Трасса понравилась и пилотам, и телезрителям, и зрителям на трибунах, и прессе. Мы со всеми общались, проводили множество исследований и негатива практически не было. Я понятия не имею, исходя из какой информации можно было сказать такое о нас. Я не могу понять, как такое могло произойти. Формула-1 для нас как гоночного промоутера — самый большой партнёр и до сегодняшнего дня у нас не было возможности познакомиться с новым руководством и Liberty Media. И начинать партнёрские отношения с таких фраз — крайне нетактично и неправильно.

«В течение дня разгрузили шесть “Боингов”»

— Чем вы больше всего гордитесь в контексте Гран-при прошлого года?
— Если смотреть на прошлый год, то меня больше всего впечатляет тот факт, что предыдущий этап состоялся всего за неделю до нашего, и времени было очень мало, в Баку всё прошло хорошо и все были довольны. Контейнеры с болидами Формулы-1 начали поступать только во вторник и в течение дня мы разгрузили шесть 747-х «Боингов». Даже в Формуле-1 были удивлены, насколько оперативно и чётко мы всё сделали.

Если говорить не о самой гонке, то я больше всего горжусь нашими концертами. Все три концерта прошли на ура, на каждом было больше двадцати тысяч человек, все танцевали и веселились. Так что это был огромный праздник жизни. Мы стремились именно к этому и очень рады, что всё получилось.

— Что стало главным вызовом в организации первого Гран-при?
— Координация десяти тысяч человек, которые напрямую были вовлечены в организацию Гран-при. Я говорю не о каком-то косвенном вмешательстве, а о непосредственной работе на гонке. Это огромная машина, которая должна работать как единый механизм. Это и стало главным «челленджем».

В подготовке к уик-энду участвовали все службы города, сложно вспомнить с кем мы не работали. Помогали все государственные службы. И тот факт, что вся эта машина, сработала чётко и слаженно — наш главный успех.

 — Какой будет развлекательная программа предстоящего Гран-при?
— В этом году развлекательная зона также будет располагаться на Бульваре у моря. Мы проанализировали каждую опцию программы прошлого года, убрали всё лишнее, добавили то, что люди просили и то, что пользовалось популярностью: детскую школу вождения, концертов, мобильных развлечений. Последних, они двигаются по всей зоне свободного размещения, в этом году будет больше. Мы также модифицируем эту зону, чтобы она стала доступнее для болельщиков. Как и в прошлом году у нас пройдут три концерта музыкальных звёзд — в пятницу, субботу и воскресенье, ну, а зона свободного размещения будет открыта уже в четверг. В четверг также можно будет пойти на прогулку по пит-лейну и автограф-сессию пилотов.

«Хотелось бы сделать зрителей ближе к действию»

— В прошлом году вам не удалось собрать полные трибуны. Как идут продажи сейчас?
— Чтобы воспитать культуру автоспорта, необходимо время. Она должна начинаться с институтов и школ, чтобы затем люди вырастали в фанатов. Мы видим, что интерес по-тихоньку растёт. Если мы будем продолжать проводить гоночные уик-энды на столь же высоком уровне, всё больше людей будут интересоваться Формулой-1. В этом, в принципе, наш долгосрочный план.

Мы видим, что интерес поднялся до неимоверных размеров. Билеты, которые мы продали до сегодняшнего дня только иностранным зрителям, равносильно общему числу билетов, которое мы продали к маю прошлого года. Есть, конечно, фактор того, что мы в этом году не пересекаемся с Ле-Маном — марафон теперь за неделю до нас. Также люди увидели нашу гонку по телевизору и захотели приехать и посмотреть своими глазами. Да и местное население, увидев, как это происходит, проявляет больше интереса. Мы ориентируемся в том числе на местное население, поскольку номеров в Баку не так много, и стремимся корректировать билетную политику в сторону доступности. Но это довольно долгий процесс. Тем не менее, он запущен и его результаты, я думаю, мы сможем увидеть уже в этом году.
Ну, а то, что трибуны не были заполнены… Мы смотрели записи с прошлого года: было достаточно неплохо. На пятничные тренировки приходят далеко не все болельщики, квалификация обычно собирает половину зрителей — и это показатели всех Гран-при, это общая проблема. А второй проблемой стало то, что было очень жарко. Сидеть на трибуне на 30-градусной жаре было довольно трудно.

— Новые владельцы Формулы-1 сейчас активно обсуждают различные варианты изменения формата гоночного уик-энда. У Вас есть какие-нибудь идеи на этот счёт?
— Когда в Бразилии в прошлом году красными флагами остановили гонку, возникла небольшая пауза: пит-лейн закрыли, в эфир начали поступать интервью с пилотами. В этот период существенно возросло количество телезрителей. Это говорит о том, что людям, возможно, будет интереснее смотреть тот формат, который сейчас есть в Формуле-2 и GP3 — две гонки за уик-энд. Мир изменился и теперь, возможно, есть смысл сделать два заезда.

В плане квалификации тоже нужно что-то придумать, чтобы гонщики проезжали больше кругов. Одна попытка и сразу в боксы — это не совсем то, что хотят зрители. Ну, и плюс хотелось бы сделать зрителей ближе к действию, но я пока не знаю как это сделать.
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