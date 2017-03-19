Уэббер: За чемпионский титул поборются Хэмилтон, Феттель, Риккардо и Ферстаппен
Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер считает, что Валттери Боттас и Кими Райкконен не смогут претендовать на чемпионский титул в наступающем сезоне «Королевских гонок».
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«В первую очередь жаль, что действующего чемпиона с нами не будет. Нико Росберг предпочёл семью, друзей и веселье, которое жизнь в Ф-1 не может предложить. Я сам сейчас веду такую жизнь, и это здорово.
За чемпионский титул поборются Хэмилтон, Феттель, Риккардо и Ферстаппен. Не уверен, что Боттас готов к титулу», — цитирует Уэббера F1 Today.
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