«Мерседес» использует вторую спецификацию мотора на Гран-при Австралии

После тестов в Барселоне появилась информация, что проблема с коленвалом отложит применение последней спецификации мотора, но высокопоставленный источник в команде их опроверг. По его словам, и заводская команда «Мерседеса», и его клиенты по моторам «Уильямс», и «Форс Индия» получат последнюю версию двигателя на первом же этапе сезона, сообщает Autosport.