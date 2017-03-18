«Мерседес» использует вторую спецификацию мотора на Гран-при Австралии
«Мерседес» подтвердил, что использует вторую спецификацию своего нового мотора на
Гран-при Австралии, несмотря на слухи о её проблемах с надёжностью.
После тестов в Барселоне появилась информация, что проблема с коленвалом отложит применение последней спецификации мотора, но высокопоставленный источник в команде их опроверг. По его словам, и заводская команда «Мерседеса», и его клиенты по моторам «Уильямс», и «Форс Индия» получат последнюю версию двигателя на первом же этапе сезона, сообщает Autosport.
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