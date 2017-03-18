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18 марта 2017, 14:08 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Активы «Манор» продадут на аукционе

Активы бывшей команды Формулы-1 «Манор» продадут на аукционе, чтобы расплатиться с кредиторами.

С молотка уйдут четыре показательных шасси «Манора» 2015 и 2016 года, без моторов «Мерседеса» и коробок передач «Уильямса. Также будут распроданы более 200 колёсных дисков, насадок для носа, чехлов для мотора и задних крыльев, скопившихся с 2014 по 2016 годы. Ещё одной продажей будет недоработанная модель машины-2017 для аэродинамического туннеля. Продажей займётся аукционный дом Gordon Brothers, сообщает F1i.
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