Активы «Манор» продадут на аукционе

С молотка уйдут четыре показательных шасси «Манора» 2015 и 2016 года, без моторов «Мерседеса» и коробок передач «Уильямса. Также будут распроданы более 200 колёсных дисков, насадок для носа, чехлов для мотора и задних крыльев, скопившихся с 2014 по 2016 годы. Ещё одной продажей будет недоработанная модель машины-2017 для аэродинамического туннеля. Продажей займётся аукционный дом Gordon Brothers, сообщает F1i.