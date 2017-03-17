В Сочи трибуну автодрома «Формулы-1» назвали именем Петрова
— Это трибуна Т2, рассчитана она на семь тысяч мест.
Оттуда открывается отличный вид один из самых крутых поворотов гоночного трека. Болельщики смогут увидеть экстремальные торможения болидов со скорости 345 километров в час перед сложнейшим участком трассы, едва превышающем отметку в сотню метров, — рассказал сегодня журналистам Виталий Петров. — Уверен билеты сюда будут очень популярными, поклонники автоспорта наверняка знают, где лучше смотреть
Не обошлось, конечно, и без нескольких кругов по сочинскому треку, а также традиционного вопроса о продолжении карьеры.
— Через пару недель будем готовы объявить, где я буду выступать в этом году, — сказал Петров. — Раскрывать все подробности сейчас запрещено контрактом. Скажу только, что это будет за рубежом.
Карьеру в автоспорте Виталий Петров начал в 2001 году. Самым ярким его достижением в «Формуле-1» стало третье место на
Напомним, ранее на «Сочи Автодроме» трибуна Т3 была названа именем действующего российского гонщика Даниила Квята.
Тем временем.
По словам организаторов российского этапа, который в этом году пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля, продажи билетов на
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