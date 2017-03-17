На автодроме в Сочи трибуна Т2 названа в честь первого российского гонщика F1 Виталия Петрова
Виталий Петров в своей трансляции в инстаграм рассказал о том, что в его честь назвали трибуну на автодроме в Сочи.
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Трибуна Т2 «Сочи Автодрома» теперь будет носить имя первого в истории России пилота Формулы 1 Виталия Петрова.
Трибуна находится на одном из самых крутых поворотов гоночного трека. Именно отсюда болельщики могут увидеть экстремальные торможения болидов со скорости около 339 км/ч перед сложнейшим отрезком трассы, едва превышающим отметку в сотню метров. За несколько секунд пилот испытывает перегрузки свыше 5g, а усилие при нажатии на педаль тормоза составляет 126 килограмм. Второй поворот бросает гонщикам экстремальный вызов, и малейшая ошибка может привести к вылету и потере драгоценных секунд.
Трибуна Виталия Петрова оборудована двумя большими видеоэкранами и системой звукового оповещения. Еще одним преимуществом трибуны является то, что она расположена около Центральной площади Олимпийского парка — чтобы оказаться в центре F1 Village, достаточно лишь спуститься по лестнице.
«Я невероятно благодарен организаторам FORMULA 1 ВТБ
Теперь на «Сочи Автодроме» две трибуны носят имена гонщиков «королевских гонок». В 2014 году трибуна Т3 была названа в честь действующего российского пилота Формулы 1, выступающего в сезоне 2017 года за команду Toro Rosso, Даниила Квята.
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