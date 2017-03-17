На автодроме в Сочи трибуна Т2 названа в честь первого российского гонщика F1 Виталия Петрова

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Трибуна Т2 «Сочи Автодрома» теперь будет носить имя первого в истории России пилота Формулы 1 Виталия Петрова.

Трибуна находится на одном из самых крутых поворотов гоночного трека. Именно отсюда болельщики могут увидеть экстремальные торможения болидов со скорости около 339 км/ч перед сложнейшим отрезком трассы, едва превышающим отметку в сотню метров. За несколько секунд пилот испытывает перегрузки свыше 5g, а усилие при нажатии на педаль тормоза составляет 126 килограмм. Второй поворот бросает гонщикам экстремальный вызов, и малейшая ошибка может привести к вылету и потере драгоценных секунд.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRtIHJQB5nr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">На Сочи Автодроме всегда можно отлично провести время, особенно когда есть замечательный повод! Угадайте какой? ;) #sochiautodrom #news #vitalypetrov</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от vitalypetrov (@vitalypetrov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-16T16:06:39+00:00">Мар 16 2017 в 9:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Трибуна Виталия Петрова оборудована двумя большими видеоэкранами и системой звукового оповещения. Еще одним преимуществом трибуны является то, что она расположена около Центральной площади Олимпийского парка — чтобы оказаться в центре F1 Village, достаточно лишь спуститься по лестнице.

«Я невероятно благодарен организаторам FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017 за оказанную честь и уважение в мой адрес. Это действительно большое событие в моей жизни! Уверен, что трибуна, названная в мою честь, будет всегда заполнена до отказа, ведь она находится в одном из самых удачных мест трассы, где в конце прямой болиды разгоняются до 339 км/ч, и все двадцать пилотов атакуют друг друга при входе во второй правый поворот. И также на протяжении всей гонки мы увидим потрясающие обгоны! Еще раз спасибо всем моим болельщикам, а также поклонникам Формулы 1. Обязательно приезжайте на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017, будет много драйва, эмоций, ярких впечатлений! Мы обязательно увидимся с вами на Сочи Автодроме!», — рассказал ivbg.ru Виталий Петров.

Теперь на «Сочи Автодроме» две трибуны носят имена гонщиков «королевских гонок». В 2014 году трибуна Т3 была названа в честь действующего российского пилота Формулы 1, выступающего в сезоне 2017 года за команду Toro Rosso, Даниила Квята.