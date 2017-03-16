С «Мерседесом» контактировал акционер «Макларена» Мансур Ойех

Согласно информации немецких журналистов, совет директоров «Даймлера» в теории не против того, чтобы вновь начать поставлять моторы «Макларену». В «Даймлере» помнят об успешной совместной работе с «Маклареном» с 1995 по 2014 год.



В настоящий момент команда из Уокинга использует заводские двигатели «Хонды», однако в преддверии сезона-2017 японские моторы вновь демонстрируют слабую надёжность и низкую мощность.