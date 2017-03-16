Риккардо: Феттель может стать лучшим
Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал о своих ожиданиях от старта сезона, а также спрогнозировал успех Себастьяна Феттеля во время чемпионата.
«С первого дня на тестах в Барселоне “Феррари” очень впечатлила. Я надеюсь, что они сохранят этот темп, потому что будет хорошо, если
Они прибавили понемногу во всём, и они также хорошо смотрятся на этих шинах. Ещё могу сказать, что когда у Себастьяна Феттеля хорошая машина, он может быть сильнейшим», — приводит слова Риккардо Grandprix.
Кроме того, пилот «Ред Булл» добавил, что его команда находится в хорошей форме, но болиду
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