Риккардо: Феттель может стать лучшим

«С первого дня на тестах в Барселоне “Феррари” очень впечатлила. Я надеюсь, что они сохранят этот темп, потому что будет хорошо, если кто-то сумеет бросить вызов “Мерседесу”.



Они прибавили понемногу во всём, и они также хорошо смотрятся на этих шинах. Ещё могу сказать, что когда у Себастьяна Феттеля хорошая машина, он может быть сильнейшим», — приводит слова Риккардо Grandprix.



Кроме того, пилот «Ред Булл» добавил, что его команда находится в хорошей форме, но болиду по-прежнему надо немного добавить в скорости.