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16 марта 2017, 15:29 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Риккардо: Феттель может стать лучшим

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал о своих ожиданиях от старта сезона, а также спрогнозировал успех Себастьяна Феттеля во время чемпионата.

«С первого дня на тестах в Барселоне “Феррари” очень впечатлила. Я надеюсь, что они сохранят этот темп, потому что будет хорошо, если кто-то сумеет бросить вызов “Мерседесу”.

Они прибавили понемногу во всём, и они также хорошо смотрятся на этих шинах. Ещё могу сказать, что когда у Себастьяна Феттеля хорошая машина, он может быть сильнейшим», — приводит слова Риккардо Grandprix.

Кроме того, пилот «Ред Булл» добавил, что его команда находится в хорошей форме, но болиду по-прежнему надо немного добавить в скорости.
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