«Макларен» обратился в «Мерседес» по вопросу возможной смены двигателя

К такому шагу команда была вынуждена прибегнуть после неудачных тестовых заездов в Барселоне, которые продемонстрировали ненадёжность двигателя «Хонды» и его недостаточную мощность.



В самом «Макларене», как и в «Мерседесе», отказываются комментировать подобную информацию, однако совсем недавно гоночный директор первых, Эрик Булье, упоминал, что возможность расторжения контракта с «Хондой» не рассматривается.



Как бы то ни было, использование любого другого двигателя, кроме «Хонды», заставит «Макларен» выйти из соглашения с японским производителем, что грозит команде серьёзными убытками. На сегодняшний день компания не только бесплатно поставляет двигатели, но и оплачивает половину оклада пилотов.



Что касается «Мерседеса», там не отрицают того факта, что готовы поставлять двигатели ещё одной команде в Ф-1. Кроме немецкого производителя, в «Макларене» также изучают вариант сотрудничества с «Рено».