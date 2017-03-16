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16 марта 2017, 12:33 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Падди Лоу назначен техническим директором «Уильямса»

В «Уильямс» объявили о том, что Падди Лоу официально назначен на пост технического директора команды.

«Падди присоединится к команде сегодня, и возьмёт на себя ответственность за все технические и инженерные операции. Также Лоу войдёт в совет директоров компании и получит долю в компании, тем самым подчеркнув свою готовность развивать “Уильямс”», — говорится в пресс-релизе опубликованном на официальном сайте организации.

Падди Лоу работал на аналогичной должности в «Мерседесе», переговоры о его переходе в «Уильямс» начались ещё в минувшем сезоне, а немногим ранее было объявлено, что Лоу начнёт свою работу здесьс 1 марта.
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