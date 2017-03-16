Падди Лоу назначен техническим директором «Уильямса»

«Падди присоединится к команде сегодня, и возьмёт на себя ответственность за все технические и инженерные операции. Также Лоу войдёт в совет директоров компании и получит долю в компании, тем самым подчеркнув свою готовность развивать “Уильямс”», — говорится в пресс-релизе опубликованном на официальном сайте организации.



Падди Лоу работал на аналогичной должности в «Мерседесе», переговоры о его переходе в «Уильямс» начались ещё в минувшем сезоне, а немногим ранее было объявлено, что Лоу начнёт свою работу здесьс 1 марта.