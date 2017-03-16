Даниил Квят: Теперь я понял, почему все жаловались на прежние машины

— Дебют? В первую очередь тогда я был в восторге от всего, ведь это была «Формула-1»! — цитирует Motorsport Квята. — Но все вокруг начали жаловаться, говорить, что машины уродливы, что звук не столь хорош. Мне было немного неприятно: ну же, парни, это мой первый год в «Формуле-1», и я обожаю эту машину.

Тогда я просто предпочитал игнорировать подобные разговоры, но теперь, когда я попробовал новые машины, я в каком-то смысле действительно понял, почему остальные были настолько недовольны. Потому что сейчас машины выглядят действительно классно, и они по-настоящему быстры. С точки зрения пилотирования, я готов подтвердить, они доставляют намного больше удовольствия.

Большие широкие шины, низкий центр тяжести, клевые крылья. Они действительно выглядят уникально, и это здорово для «Формулы-1». Я думаю, теперь все, на что пилоты жаловались раньше, можно забыть. Потому что у нас одни из самых красивых машин за всю историю. И мне даже все равно, что люди говорят по поводу «акульих плавников». В 2008 году они тоже были, и всех это устраивало.