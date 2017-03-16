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16 марта 2017, 10:50 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Даниил Квят: Теперь я понял, почему все жаловались на прежние машины

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят высказал мнение, что новые болиды команды — одни из самых красивых в истории. Также россиянин отметил серьезный шаг вперед по сравнению с машинами прошлого поколения.

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> высказал мнение что новые болиды команды — одни из самых красивых в истории. Также россиянин отметил серьезный шаг вперед по сравнению с машинами прошлого поколения. Увеличить
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— Дебют? В первую очередь тогда я был в восторге от всего, ведь это была «Формула-1»! — цитирует Motorsport Квята. — Но все вокруг начали жаловаться, говорить, что машины уродливы, что звук не столь хорош. Мне было немного неприятно: ну же, парни, это мой первый год в «Формуле-1», и я обожаю эту машину.

Тогда я просто предпочитал игнорировать подобные разговоры, но теперь, когда я попробовал новые машины, я в каком-то смысле действительно понял, почему остальные были настолько недовольны. Потому что сейчас машины выглядят действительно классно, и они по-настоящему быстры. С точки зрения пилотирования, я готов подтвердить, они доставляют намного больше удовольствия.

Большие широкие шины, низкий центр тяжести, клевые крылья. Они действительно выглядят уникально, и это здорово для «Формулы-1». Я думаю, теперь все, на что пилоты жаловались раньше, можно забыть. Потому что у нас одни из самых красивых машин за всю историю. И мне даже все равно, что люди говорят по поводу «акульих плавников». В 2008 году они тоже были, и всех это устраивало.

Единственное, чего по-прежнему не хватает, это звук. Если бы внутри стояли моторы V8, было бы еще круче. Но возможно это просто следующий шаг, давайте надеяться. Но сейчас они выглядят здорово, они очень быстры. Так что это хорошие изменения.
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