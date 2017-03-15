«Моя цель заключается в том, чтобы однажды побороться за титул. Не знаю, когда и в какой команде, но я хочу получить машину, которая позволит мне оказаться среди претендентов на победу в чемпионате.

В какой команде? Это уже совсем другая история. Пока об этом слишком рано говорить. Сейчас я выступаю за «Торо Россо», хочу полностью сосредоточиться на своей работе и получать удовольствие от выступлений, — цитирует Квята Autosport.

Напомним, что Даниил Квят в прошлом сезоне занял 14-е место в чемпионате, набрав 25 очков.