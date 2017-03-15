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15 марта 2017, 16:53 | Авто/мото: Формула-1 | Советский спорт

Даниил Квят: Моя цель — однажды побороться за чемпионский титул

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят сказал, что ставит перед собой цель побороться за титул чемпиона Формулы-1.

«Моя цель заключается в том, чтобы однажды побороться за титул. Не знаю, когда и в какой команде, но я хочу получить машину, которая позволит мне оказаться среди претендентов на победу в чемпионате.

В какой команде? Это уже совсем другая история. Пока об этом слишком рано говорить. Сейчас я выступаю за «Торо Россо», хочу полностью сосредоточиться на своей работе и получать удовольствие от выступлений, — цитирует Квята Autosport.

Напомним, что Даниил Квят в прошлом сезоне занял 14-е место в чемпионате, набрав 25 очков.
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