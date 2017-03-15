Гран-при Австралии может вернуться в Аделаиду

Министр туризма Южной Австралии Леон Бигнелл не проявил особого энтузиазма по этому поводу, рассказав, что данное предложение горсовета было выдвинуто самыми сумасшедшими его членами. «Если они хотят получить гонку, как насчёт того, чтобы вложить немного денег», — приводит слова Бигнелла Pitpass



Советник министра Наташа Малани согласна с тем, что местному руководству надо сделать больше, чтобы обращаться с подобными предложениями, вместе с тем она сказала, что возвращение Гран-при в Аделаиду было бы отличной новостью.



Ранее Аделаида принимала Гран-при Австралии с 1985 по 1995 год.