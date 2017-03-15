Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29085337/
15 марта 2017, 15:00 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

На тестах в Барселоне у «Мерседеса» были проблемы с мотором

Лео Туррини, известный итальянский инсайдер, приближённый к «Феррари», сообщил, что у «Мерседеса» обнаружились проблемы с мотором во время тестовых заездов в Барселоне, которые тщательно пытались скрыть, информирует F1i.

В своём блоге журналист отметил, что у команды были проблемы с надёжностью коленчатого вала. По словам Туррини, ничего серьёзного не было, но это помешало Боттасу и Хэмилтону работать на максимуме возможностей.

Также он добавил, что эту проблему в «Мерседесе» намерены решить до этапа в Мельбурне.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!