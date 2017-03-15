На тестах в Барселоне у «Мерседеса» были проблемы с мотором

В своём блоге журналист отметил, что у команды были проблемы с надёжностью коленчатого вала. По словам Туррини, ничего серьёзного не было, но это помешало Боттасу и Хэмилтону работать на максимуме возможностей.



Также он добавил, что эту проблему в «Мерседесе» намерены решить до этапа в Мельбурне.