На тестах в Барселоне у «Мерседеса» были проблемы с мотором
Лео Туррини, известный итальянский инсайдер, приближённый к «Феррари», сообщил, что у «Мерседеса» обнаружились проблемы с мотором во время тестовых заездов в Барселоне, которые тщательно пытались скрыть, информирует F1i.
В своём блоге журналист отметил, что у команды были проблемы с надёжностью коленчатого вала. По словам Туррини, ничего серьёзного не было, но это помешало Боттасу и Хэмилтону работать на максимуме возможностей.
Также он добавил, что эту проблему в «Мерседесе» намерены решить до этапа в Мельбурне.
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