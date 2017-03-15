«Форс Индия» получила $ 20 млн от нового спонсора
Новый спонсор «Форс Индия» компания BWT по условиям заключённого контракта с командой выплатит ей в 2017 году до $ 20 млн, говорится в сообщении австрийской Kleine Zeitung.
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«По спонсорскому соглашению “Форс Индия” получит от BWT от 15 до 20 млн долларов», — информирует издание.
Вчера стало известно, что в рамках нового партнёрства «Форс Индия» изменила цвет ливреи болидов, которая теперь будет окрашена в розовый, пурпурный и серебристый с преобладанием первого. В тот же розовый цвет будут окрашены и шлемы пилотов команды.
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