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15 марта 2017, 12:50 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Форс Индия» получила $ 20 млн от нового спонсора

Новый спонсор «Форс Индия» компания BWT по условиям заключённого контракта с командой выплатит ей в 2017 году до $ 20 млн, говорится в сообщении австрийской Kleine Zeitung.

Новый спонсор Форс Индия компания BWT по условиям заключённого контракта с командой выплатит ей в 2017 году до 20 млн говорится в сообщении австрийской Kleine Zeitung. Увеличить
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«По спонсорскому соглашению “Форс Индия” получит от BWT от 15 до 20 млн долларов», — информирует издание.

Вчера стало известно, что в рамках нового партнёрства «Форс Индия» изменила цвет ливреи болидов, которая теперь будет окрашена в розовый, пурпурный и серебристый с преобладанием первого. В тот же розовый цвет будут окрашены и шлемы пилотов команды.
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