Даниил Квят: Моя цель — когда-нибудь стать чемпионом мира
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят назвал новый болид команды самым красивым в «Формуле-1».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Россиянин подчеркнул, что мечтает однажды стать чемпионом мира, но отметил, что вряд ли это случится в этом году.
— Были ли вы удивлены дизайном болида?
— С эстетической точки зрения, думаю, у нас самые красивые болиды среди всех команд. Но главное — их скорость в гонках.
— Вы хотели побыстрее вернуться в кокпит, учитывая результаты в прошлом сезоне?
— Да. За рулем болида я чувствую себя очень хорошо. Мне не нужно много времени для адаптации к новой машине и новым условиям. Сейчас наша цель — прогрессировать и как можно быстрее изучить болид, чтобы его улучшить до старта сезона.
— Какова ваша личная цель?
— Я всегда последовательно иду к своим целям. Хочу улучшаться и прогрессировать. Надеюсь,
— Для борьбы за чемпионство нужен соответствующий болид…
— Моя цель —
— Как вы чувствуете себя с психологической точки зрения, учитывая выступления в прошлом сезоне?
— Я спрятал воспоминания о прошлом сезоне в ящике, который убрал подальше от себя. Я готов к этому сезону и с нетерпением жду его старта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter