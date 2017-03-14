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Россиянин подчеркнул, что мечтает однажды стать чемпионом мира, но отметил, что вряд ли это случится в этом году.

— Были ли вы удивлены дизайном болида?

— С эстетической точки зрения, думаю, у нас самые красивые болиды среди всех команд. Но главное — их скорость в гонках.

— Вы хотели побыстрее вернуться в кокпит, учитывая результаты в прошлом сезоне?

— Да. За рулем болида я чувствую себя очень хорошо. Мне не нужно много времени для адаптации к новой машине и новым условиям. Сейчас наша цель — прогрессировать и как можно быстрее изучить болид, чтобы его улучшить до старта сезона.

— Какова ваша личная цель?

— Я всегда последовательно иду к своим целям. Хочу улучшаться и прогрессировать. Надеюсь, когда-нибудь стать чемпионом мира, но я не говорю, что это случится в предстоящем сезоне.

— Для борьбы за чемпионство нужен соответствующий болид…

— Моя цель — когда-нибудь побороться за чемпионство, но я не знаю, в каком болиде это будет происходить. Понятно, что мне хочется иметь конкурентоспособную машину, чтобы сражаться за титул. Команда — это другая история, рано об этом говорить. Сейчас я в «Торо Россо», и я хочу выложиться на 100 процентов.

— Как вы чувствуете себя с психологической точки зрения, учитывая выступления в прошлом сезоне?

— Я спрятал воспоминания о прошлом сезоне в ящике, который убрал подальше от себя. Я готов к этому сезону и с нетерпением жду его старта.