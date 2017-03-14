Команды согласовали правила Ф-1, касающиеся стартов с места

Данное правило будет применяться не только в случае начала гонки в дождь, но и в случае наличия на трассе пролитого масла. В обоих случаях болиды должны стартовать на дождевой резине по той причине, что основной причиной такого начала гонки всё равно являются погодные условия, сообщает Autosport.



Круги, проведённые после старта за автомобилем безопасности, не будут идти в зачёт гоночной дистанции и будут считаться установочными.



Пилотам, стартующим с пит-лейна, разрешается присоединиться к хвосту пелотона в режиме сейфти-кара, чтобы прочувствовать условия на треке, однако перед началом старта с места они обязаны будут вернуться на пит-лейн.



Пилоты не имеют право заезжать в боксы для замены дождевых покрышек на промежуточные шины или слики в режиме автомобиля безопасности, в противном случае получат десятисекундный штраф. Кроме того, любой, кто нарушит это правило, будет обязан стартовать с пит-лейна.



Стоить отметить, что гонщики, стартующие с пит-лейна, вовсе не обязаны будут проезжать установочные круги за сейфти-каром. Несмотря на то что это позволит им не тратить лишний раз топливо, чтобы не экономить его по ходу гонки, команды пришли к выводу, что такие гонщики не получат преимущества, поскольку в начале гонки их машины будут тяжелее.



Если условия на трассе не улучшатся до степени, позволяющей начать старт с места, гоночный директор может прервать гонку, чтобы дождаться улучшения погоды.