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https://sport.mail.ru/news/formula1/29064381/
13 марта 2017, 23:40 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Моторы «Мерседеса» и «Феррари» достигли громкости в 110 децибелов

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport оценило громкость новых моторов «Мерседеса» и «Феррари» между 109 и 110 децибелами. Это на шесть децибелов больше, чем было в начале эры гибридных моторов V6 в 2014 году.

При этом в 2015 году громкость мотора «Феррари» равнялась всего 102 децибелам. Низкая громкость — одно из главных нареканий в адрес нынешних моторов Формулы-1.

Отметим, что в 2011 году, во время использования моторов V8, громкость мотора «Мерседеса» равнялась 128 децибелам и превышала человеческий порог боли.
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