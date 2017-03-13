Моторы «Мерседеса» и «Феррари» достигли громкости в 110 децибелов

При этом в 2015 году громкость мотора «Феррари» равнялась всего 102 децибелам. Низкая громкость — одно из главных нареканий в адрес нынешних моторов Формулы-1.



Отметим, что в 2011 году, во время использования моторов V8, громкость мотора «Мерседеса» равнялась 128 децибелам и превышала человеческий порог боли.