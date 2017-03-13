Вольф: Настоящий «Ред Булл» мы увидим в Мельбурне

«Настоящий “Ред Булл” мы увидим в Мельбурне», — приводит слова Вольфа Auto Motor und Sport.



Ни один из восьми тестовых дней пилоты «Ред Булл» не завершили с лучшими результатами, а в сводной таблице результатов за все тесты уступили гонщикам «Феррари», «Мерседеса» и «Уильямса». По ходу тестов австрийской команде мешали поломки моторов, которые приходилось менять.