Кими Райкконен: «Феррари» прибавила, но рано говорить об успехе

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При этом гонщик выразил уверенность в том, что в этом году итальянская конюшня находится в лучшем положении.

— И у «Феррари» случались неприятности, но команда хорошо прибавила, если сравнивать с прошлым годом, — приводит Sky Sports слова Райкконена. — Когда идешь в атаку на пределе, нет ничего удивительного, что пойдет что-то не так. Болид все равно будет надежным.

Команда проделала невероятную работу. Машиной приятно управлять. Не знаю, хватит ли «Феррари» темпа, но если сравнивать с прошлым годом, ситуация складывается в нашу пользу.