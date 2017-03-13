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13 марта 2017, 20:40 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Кими Райкконен: «Феррари» прибавила, но рано говорить об успехе

Пилот «Феррари» Кими Райкконен подчеркнул, что на данный момент слишком рано говорить о победе команды над «Мерседесом» по итогам сезона.

Пилот <span class=error>Феррари</span> <span class=error>Кими</span> Райкконен подчеркнул что на данный момент слишком рано говорить о победе команды над Мерседесом по итогам сезона. Увеличить
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При этом гонщик выразил уверенность в том, что в этом году итальянская конюшня находится в лучшем положении.

— И у «Феррари» случались неприятности, но команда хорошо прибавила, если сравнивать с прошлым годом, — приводит Sky Sports слова Райкконена. — Когда идешь в атаку на пределе, нет ничего удивительного, что пойдет что-то не так. Болид все равно будет надежным.

Команда проделала невероятную работу. Машиной приятно управлять. Не знаю, хватит ли «Феррари» темпа, но если сравнивать с прошлым годом, ситуация складывается в нашу пользу.
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