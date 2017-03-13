Кими Райкконен: «Феррари» прибавила, но рано говорить об успехе
Пилот «Феррари» Кими Райкконен подчеркнул, что на данный момент слишком рано говорить о победе команды над «Мерседесом» по итогам сезона.
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При этом гонщик выразил уверенность в том, что в этом году итальянская конюшня находится в лучшем положении.
— И у «Феррари» случались неприятности, но команда хорошо прибавила, если сравнивать с прошлым годом, — приводит Sky Sports слова Райкконена. — Когда идешь в атаку на пределе, нет ничего удивительного, что пойдет
Команда проделала невероятную работу. Машиной приятно управлять. Не знаю, хватит ли «Феррари» темпа, но если сравнивать с прошлым годом, ситуация складывается в нашу пользу.
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