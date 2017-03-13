«Хаас» испытает новые тормоза на Гран-при Бахрейна

Сейчас «Хаас» использует тормоза Brembo, которые вызывают массу нареканий со стороны Ромена Грожана ещё с прошлого сезона. Однако, по словам руководителя команды Гюнтера Штайнера, новичок команды Кевин Магнуссен на тормозные проблемы не жалуется, а недовольства Грожана недостаточно, чтобы ожидать серьёзных проблем на старте сезона.