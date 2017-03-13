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13 марта 2017, 20:14 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Хаас» испытает новые тормоза на Гран-при Бахрейна

«Хаас» намерен испытать новую тормозную систему на третьем этапе сезона Формулы-1 Гран-при Бахрейна. Новые тормоза команде поставит компания Carbone Industrie, сообщает Autosport.

Сейчас «Хаас» использует тормоза Brembo, которые вызывают массу нареканий со стороны Ромена Грожана ещё с прошлого сезона. Однако, по словам руководителя команды Гюнтера Штайнера, новичок команды Кевин Магнуссен на тормозные проблемы не жалуется, а недовольства Грожана недостаточно, чтобы ожидать серьёзных проблем на старте сезона.
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