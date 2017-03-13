Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29058500/
13 марта 2017, 14:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Рено»: Новый мотор превзошёл запланированные показатели по скорости

Управляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль считает, что новая силовая установка французского производителя даже превзошла ожидания в плане показателей мощности.

«Я думаю, что мы близки к цели или даже немного можем превзойти её при условии достижения надёжности. Мы пришли к этому с совершенно новой архитектурой силовой установки, не только с сточки зрения двигателя внутреннего сгорания, но и с точки зрения ERS.

Это очень сложная задача, особенно в плане достижения надёжности. Так что это не стало сюрпризом. Мы ожидали, что столкнёмся с некоторыми трудностями. Но хорошая новость состоит в том, что мы можем добиться прироста мощности», — приводит слова Абитебуля Motorsport.

Также он выразил уверенность в том, что с этим мотором «Ред Булл» будет бороться за чемпионство.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»