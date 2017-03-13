«Рено»: Новый мотор превзошёл запланированные показатели по скорости

«Я думаю, что мы близки к цели или даже немного можем превзойти её при условии достижения надёжности. Мы пришли к этому с совершенно новой архитектурой силовой установки, не только с сточки зрения двигателя внутреннего сгорания, но и с точки зрения ERS.



Это очень сложная задача, особенно в плане достижения надёжности. Так что это не стало сюрпризом. Мы ожидали, что столкнёмся с некоторыми трудностями. Но хорошая новость состоит в том, что мы можем добиться прироста мощности», — приводит слова Абитебуля Motorsport.



Также он выразил уверенность в том, что с этим мотором «Ред Булл» будет бороться за чемпионство.