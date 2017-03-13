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https://sport.mail.ru/news/formula1/29055675/
13 марта 2017, 11:58 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Команды Ф-1 опасаются возможной нехватки топлива на всю гоночную дистанцию

Команды Формулы-1 опасаются, что мощность новых болидов приведёт к тому, что отведённого количества топлива может не хватать на всю гонку.

Командам и гонщикам, возможно, придётся вносить изменения в свои стратегии, чтобы дотянуть до финиша.

В соответствии с новым регламентом, предусматривающим переход на более широкие шины и увеличившуюся прижимную силу, ФИА повысила лимит топлива со 100 кг (135 литров) до 105 (142 литра). Это должно было компенсировать возросший расход, однако тесты в Барселоне указывают, что этого может оказаться недостаточно.

По данным Auto Motor und Sport, лобовое сопротивление воздуха для новых автомобилей увеличится на 10% в связи с возросшим уровнем прижимной силы. Скорость на прямых уменьшится на 20 км/ч, однако повороты пилоты будут чаще проходить на полном газу. Однако гонщикам, возможно, придётся контролировать себя, если станет понятно, что топлива может не хватить до конца дистанции.

Инженеры «Мерседеса», «Феррари», «Рено» и «Хонды» были удивлены расходом топлива на тестах, поскольку он оказался более высоким, чем рассчитывалось. В результате они готовятся к «гонкам за экономией топлива».
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