Хэмилтон: Рад, что сейчас у нас всего две недели тестов

«Нет ничего, что мы не проверили, мы готовы. Мы могли бы обойтись и без второй недели тестов и просто поехать! (Смеётся.)А если серьёзно, то нам нужна, конечно же, была эта неделя. Но тесты — это… В общем я рад, что сейчас у нас только две недели, раньше тестов было намного больше. Я просто хочу гоняться и с нетерпением жду начала соревнований. Я чувствую себя в форме, и на следующей неделе я буду на фабрике, чтобы переварить всю информацию и по-настоящему разобраться в том, чему мы научились за последние две недели», — цитирует Хэмилтона Badgergp.