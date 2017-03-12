Лауда: Пелотон Формулы-1 стал плотнее

«Пелотон стал плотнее. “Феррари” очень хороша, и “Ред Булл”, и “Мерседес”. Но каковы разрывы, кто с каким количеством топлива ездил, сказать нельзя.



Конечно, оглядываясь на прошлое, все говорят, что “Мерседес” снова будет побеждать. При одинаковых правилах всё обычно так и бывает. Но сейчас у нас всё по новой», — приводит слова Лауды Speed Week.