Лауда: Пелотон Формулы-1 стал плотнее
Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда считает, что в сезоне-2017 разрывы между командами Формулы-1 уменьшатся.
«Пелотон стал плотнее. “Феррари” очень хороша, и “Ред Булл”, и “Мерседес”. Но каковы разрывы, кто с каким количеством топлива ездил, сказать нельзя.
Конечно, оглядываясь на прошлое, все говорят, что “Мерседес” снова будет побеждать. При одинаковых правилах всё обычно так и бывает. Но сейчас у нас всё по новой», — приводит слова Лауды Speed Week.
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