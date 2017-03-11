Тост: У нового болида «Торо Россо» проблемы с надёжностью, но он быстр
Руководитель «Торо Россо» Франц Тост в целом доволен новым болидом STR12 после предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.
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«После двух сессий предсезонных тестов могу подтвердить, что STR12 — быстрый и конкурентоспособный автомобиль. Одним из слабых мест является надёжность, поскольку за две тестовые недели у нас было слишком много проблем.
Позитивно то, что, по сравнению с первой сессией, ситуация улучшилась на второй. Однако у нас всё ещё было несколько проблем во вторую неделю. Хорошая новость состоит в том, что мы знаем причины этих проблем — ничего серьёзного. Поэтому, уверен, мы сможем решить их до начала сезона в Австралии благодаря всем тем ценным данным, что мы собрали на тестах», — цитирует Тоста F1i.
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