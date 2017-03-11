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11 марта 2017, 0:02 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: В Мельбурне ожидаю серьёзной битвы с «Феррари» и «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался впечатлён командами-конкурентами после тестов в Барселоне, заявив, что ожидает с ними серьёзной битвы на первом этапе чемпионата мира.

«В “Феррари” проделали фантастическую работу, они ещё прибавляют, но и сейчас их темп очень хорош. Не знаю, показали ли все свои возможности в “Ред Булл”, но и они обычно прибавляют к гонке. Так что я ожидаю серьёзной битвы с обеими командами.

Я никогда не хотел доминировать. Конечно, я хочу машину, с которой могу бороться за титул, но для фанатов гораздо лучше, когда есть несколько конкурентоспособных команд», — приводит слова британца Foxsports.
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