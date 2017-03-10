Райкконен стал лучшим в заключительный день тестов «Формулы-1» в Барселоне

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Финн проехал по трассе 108 кругов, на лучшем из них показав результат 1 минута 18,634 секунды, что стало самым быстрым временем на тестах. Второе время у голландца Макса Ферстаппена («Ред Булл») — отставание 0,804 секунды (69 кругов). Третий результат показал испанец Карлос Сайнс- младший из «Торо Россо» (+1,203, 129 кругов).

Первый этап нового сезона пройдет в Австралии с 24 по 26 марта.