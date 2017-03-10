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10 марта 2017, 19:29 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Скончался чемпион Формулы-1 и чемпион мира по мотогонкам Джон Сёртис

В пятницу, 10 марта, в возрасте 83 лет ушёл из жизни британский авто- и мотогонщик Джон Сёртис.

В пятницу 10 марта в возрасте 83 лет ушёл из жизни британский авто- и мотогонщик Джон <span class=error>Сёртис</span>. Увеличить
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Британец четырежды становился чемпионом мира по мотогонкам в категории 500сс (1956, 1958−1960 годы), прежде чем перейти в Формулу-1.

В Формуле-1 Сёртис гонялся с 1960 по 1972 год. В сезоне-1964 британский пилот стал чемпионом в составе «Феррари». В 1970 году Джон создал собственную команду Формулы-1, которая выступала до конца 1978 года.

Единственный сын Сёртиса Генри погиб в 2009 году, когда во время гонки Формулы-2 ему в голову попало колесо, отскочившее от попавшей в аварию машины.
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