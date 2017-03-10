Скончался чемпион Формулы-1 и чемпион мира по мотогонкам Джон Сёртис

Британец четырежды становился чемпионом мира по мотогонкам в категории 500сс (1956, 1958−1960 годы), прежде чем перейти в Формулу-1.



В Формуле-1 Сёртис гонялся с 1960 по 1972 год. В сезоне-1964 британский пилот стал чемпионом в составе «Феррари». В 1970 году Джон создал собственную команду Формулы-1, которая выступала до конца 1978 года.



Единственный сын Сёртиса Генри погиб в 2009 году, когда во время гонки Формулы-2 ему в голову попало колесо, отскочившее от попавшей в аварию машины.