Скончался чемпион Формулы-1 и чемпион мира по мотогонкам Джон Сёртис
В пятницу, 10 марта, в возрасте 83 лет ушёл из жизни британский авто- и мотогонщик Джон Сёртис.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Британец четырежды становился чемпионом мира по мотогонкам в категории 500сс (1956, 1958−1960 годы), прежде чем перейти в Формулу-1.
В Формуле-1 Сёртис гонялся с 1960 по 1972 год. В сезоне-1964 британский пилот стал чемпионом в составе «Феррари». В 1970 году Джон создал собственную команду Формулы-1, которая выступала до конца 1978 года.
Единственный сын Сёртиса Генри погиб в 2009 году, когда во время гонки Формулы-2 ему в голову попало колесо, отскочившее от попавшей в аварию машины.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter