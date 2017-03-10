Вандорн: Мы не смогли выполнить важную задачу

«У нас были некоторые проблемы, которые не позволили нам провести длинные серии. Мы не смогли выполнить задачу, которая была очень важна.



Именно прохождение длинных серий даёт возможность получить много информации. Теперь же в машине есть проблемы, о которых мы не можем знать в точности. Например, мы не знаем, какая будет температура в системе охлаждения после 50 кругов. Это то, что мы рассчитываем узнать завтра, но сейчас непонятно, как пройдёт день.



Последние два года были тяжёлыми для команды. Все мы приехали сюда с надеждой на прогресс, но столкнулись с проблемами, которые стали неожиданными. В любом случае мы не можем сидеть и ничего не делать, нам надо тяжело работать и двигать всех в правильном направлении», — приводит слова Вандорна Motorsport.