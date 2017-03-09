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https://sport.mail.ru/news/formula1/29025144/
9 марта 2017, 23:40 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Масса: Болид надёжен, и я готов начать сезон

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса подытожил сегодняшний день тестовых заездов, сказав, что готов к старту нового чемпионата.

«В общей сложности болид сегодня преодолел 165 кругов. Из-за красных флагов мы не смогли сделать полную симуляцию гонки с пит-стопом, но мы преодолели дистанцию больше запланированной и сделали это без особых проблем.

Машина сегодня прошла пробег двух полных гонок, это говорит о том, что она надёжна, и это хорошо. Сейчас я готов к сезону. Завтра я не буду выступать, но надеюсь, что у команды и Лэнса будет ещё один удачный день. Также надеюсь, что мы хорошо стартуем в Австралии и сможем использовать всю информацию, полученную в процессе подготовительных тестов», — приводит слова бразильца Nextgen-auto.
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