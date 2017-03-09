Масса: Болид надёжен, и я готов начать сезон

«В общей сложности болид сегодня преодолел 165 кругов. Из-за красных флагов мы не смогли сделать полную симуляцию гонки с пит-стопом, но мы преодолели дистанцию больше запланированной и сделали это без особых проблем.



Машина сегодня прошла пробег двух полных гонок, это говорит о том, что она надёжна, и это хорошо. Сейчас я готов к сезону. Завтра я не буду выступать, но надеюсь, что у команды и Лэнса будет ещё один удачный день. Также надеюсь, что мы хорошо стартуем в Австралии и сможем использовать всю информацию, полученную в процессе подготовительных тестов», — приводит слова бразильца Nextgen-auto.