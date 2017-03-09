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9 марта 2017, 22:43 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: В «Феррари» блефуют

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон полагает, что один из главных конкурентов его команды в предстоящем сезоне не показывает своей реальной силы.

«Я думаю, что в “Феррари” блефуют. Они гораздо быстрее, чем они показывают это на тестах. Они очень близки к нам. Сейчас мне даже сложно сказать, кто из нас быстрее. Но если они и не быстрее, то очень близки. Как бы то ни было, я уже не могу дождаться старта соревнований. Ждать осталось всего-то пару недель», — приводит слова Хэмилтона Autosport.

Сегодняшние тесты Льюис Хэмилтон завершил на второй позиции, уступив первую строчку именно пилоту «Феррари» — Себастьяну Феттелю.
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