Хэмилтон: В «Феррари» блефуют

«Я думаю, что в “Феррари” блефуют. Они гораздо быстрее, чем они показывают это на тестах. Они очень близки к нам. Сейчас мне даже сложно сказать, кто из нас быстрее. Но если они и не быстрее, то очень близки. Как бы то ни было, я уже не могу дождаться старта соревнований. Ждать осталось всего-то пару недель», — приводит слова Хэмилтона Autosport.



Сегодняшние тесты Льюис Хэмилтон завершил на второй позиции, уступив первую строчку именно пилоту «Феррари» — Себастьяну Феттелю.