Квят: Мы готовы к Мельбурну

«Я доволен сегодняшним днём. Было здорово проехать столько кругов. Это был очень продуктивный день, как для меня, так и для моих инженеров. Мы продолжили подготовку к сезону путём симуляции гонки, что было очень важно сделать после того, как мы потеряли время на прошлой неделе.



Нам также удалось провести несколько важных экспериментальных тестов и получить много полезной информации. Теперь я могу сказать, что мы готовы к Мельбурну», — приводит слова Квята официальный сайт «Торо Россо».