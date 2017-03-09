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9 марта 2017, 22:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: Мы готовы к Мельбурну

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал третий день тестов в Барселоне, сказав, что команда готова к первому этапу сезона.

«Я доволен сегодняшним днём. Было здорово проехать столько кругов. Это был очень продуктивный день, как для меня, так и для моих инженеров. Мы продолжили подготовку к сезону путём симуляции гонки, что было очень важно сделать после того, как мы потеряли время на прошлой неделе.

Нам также удалось провести несколько важных экспериментальных тестов и получить много полезной информации. Теперь я могу сказать, что мы готовы к Мельбурну», — приводит слова Квята официальный сайт «Торо Россо».
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