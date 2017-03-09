Кристиан Хорнер: Хэмилтон — фаворит предстоящего сезона
По мнению исполнительного директора команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера, Льюис Хэмилтон является фаворитом предстоящего сезона Формулы-1.
«Надеюсь, что впереди три команды. “Мерседес” выиграл более 50
Хэмилтон явный фаворит. Фактически он первый номер в команде. У “Феррари” хорошая машина, а мы уверены, что наша тоже хороша, над ее развитием будет работать сильная команда», — цитирует Хорнера Racer.
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