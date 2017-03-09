«Надеюсь, что впереди три команды. “Мерседес” выиграл более 50 Гран-при за последние три года, мы — пять, и “Феррари” три. Было бы здорово, если бы три команды боролись нос к носу на каждом этапе и для победы надо было бы все сделать идеально. Это утопия, которой, надеюсь, станет этот сезон.



Хэмилтон явный фаворит. Фактически он первый номер в команде. У “Феррари” хорошая машина, а мы уверены, что наша тоже хороша, над ее развитием будет работать сильная команда», — цитирует Хорнера Racer.