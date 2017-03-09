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9 марта 2017, 20:11 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Кристиан Хорнер: Хэмилтон — фаворит предстоящего сезона

По мнению исполнительного директора команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера, Льюис Хэмилтон является фаворитом предстоящего сезона Формулы-1.

«Надеюсь, что впереди три команды. “Мерседес” выиграл более 50 Гран-при за последние три года, мы — пять, и “Феррари” три. Было бы здорово, если бы три команды боролись нос к носу на каждом этапе и для победы надо было бы все сделать идеально. Это утопия, которой, надеюсь, станет этот сезон.

Хэмилтон явный фаворит. Фактически он первый номер в команде. У “Феррари” хорошая машина, а мы уверены, что наша тоже хороша, над ее развитием будет работать сильная команда», — цитирует Хорнера Racer.
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