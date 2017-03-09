Йос Ферстаппен: Максу рано думать о чемпионском титуле, его год — 2018-й
Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, не думает, что его сын может стать чемпионом Формулы-1 в 2017 году.
«Все настроены оптимистично, но мы стараемся не радоваться слишком сильно. “Феррари” быстра, и “Мерседес” очень быстр, но мы тоже хороши. В то же время никто не знает реального положения — все стараются
Говорить о чемпионском титуле в этом году слишком рано. Если Макс выиграет пару гонок, я буду более чем доволен. Ожидаю, что годом Макса будет 2018-й», — приводит слова
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