В 2015 и 2016 годах «Хонда» тянула «Макларен» вниз, не позволяя даже помечтать о борьбе за высокие позиции. Команда и её гонщики старались сохранять спокойствие, понимая: мотористу нужно время, чтобы приблизиться к соперникам. В 2017-м ждали если не прорыва, то выхода на новый относительно прошлых лет уровень. Однако тесты позади, а проблемы «Хонды» не только никуда не делись, но даже усугубились. И представители «Макларена» начали не выдерживать. Как же британцы и японцы дошли до жизни такой и чего ждать дальше?

Вечно догоняющие

То, что просто не будет, было известно с самого начала. «Макларен» и «Хонда» объявили о будущем партнёрстве в начале 2013 года, наметив дебют японских моторов на 2015-й. Вроде бы два года — не так мало, вот только три остальных моториста Формулы-1 начали готовиться к переходу на турбодвигатели ещё в 2010-м, так что «Хонда» сразу оказалась в положении вечно догоняющего: пока японцы поборют детские болезни и изучать интересные решения соперников, те сделают следующий шаг вперёд.



Так или иначе, работа пошла. План схематично был следующим: в 2015-м решаем болезни роста, в 2016-м стабилизируемся и наращиваем мускулы, в 2017-м боремся за титул. Но всё сразу пошло не так: на исходе на 2014-го построенный «Маклареном» тестовый болид не сумел проехать в Абу-Даби и круга. Дальше — больше: тесты перед сезоном-2015 превратились в череду поломок и пауз, в то время как «Феррари» вслед за «Мерседесом» создала двигатель очень высокого уровня.

Цитата Фернандо Алонсо: «Не думаю, что в плане шасси мы далеко от лидеров. У нас только одна проблема — силовой блок».

Сезон-2015 выявил серьёзные проблемы с системой ERS: она выдавала гораздо меньше мощности, чем моторы конкурентов, так что на прямых «Макларен» проигрывал уйму времени, а Фернандо Алонсо жаловался на «мотор GP2». Японцы обещали: к 2016-му ERS исправим, и дело пойдёт.



Что ж, сезон-2016 и правда получился пристойным. Двигатель сделал шаг вперёд и перестал регулярно ломаться, мощность росла (по предположениям, опередив прошлогодний мотор «Феррари» — уже хоть что-то). Новый глава автоспортивного подразделения Юсуке Хасегава внушал большее доверие, чем вечно печальный и плохо говорящий по-английски Ясухиса Араи. В общем, в 2017-м были все основания ждать ещё одного шага вверх, который позволил бы «Макларен-Хонде» если не побороться за титул, то хотя бы брать подиумы и тем самым убедить Алонсо и спонсоров: в эту команду можно и нужно верить.

«Мерседес-2016»? Не тут-то было



В «Хонде» обещали, что к старту чемпионата-2017 их мотор по мощности догонит прошлогодний «Мерседес». Учитывая темпы доводки двигателей, это означало бы отставание в 20−30 л.с. — при хорошей машине совсем не катастрофа.



Эта самая катастрофа, однако, начала проявляться в первый же день тестов, когда выяснилось, что новая конструкция масляного бака не даёт мотору нормально работать. Бак заменили, но на следующий день силовой блок вновь сломался — теперь уже, как говорят, по более фундаментальной причине, связанной с ДВС. С ходу установить причину проблем не удалось, двигатель отправили в Японию на исследования, а новые моторы регулярно задерживали Вандорна и Алонсо в боксах.



Вот статистика «Макларена» по кругам за шесть первых дней испытаний: 29 кругов, 40, 72, 67, 80, 46. Как видим, в трёх случаях из шести «Хонде» не удалось проехать гоночную дистанцию, да и в трёх оставшихся результат был не максимальным — это при том, что мотор «придушен», чтобы проблемы не помешали хоть как-то проверить возможности самого шасси.



Однако инженеры «Макларена» по-прежнему не вполне уверены, каков же уровень самого автомобиля. С дефорсированной «Хондой» машина теряет на прямых 20−30 км/ч, так что техника работает далеко не в том режиме, на который рассчитана. Непонятно, насколько эффективна аэродинамика, как хорошо работают тормоза, шины и так далее. Да и как определить верные настройки и баланс машины, если ты не знаешь, на какую «максималку» можно рассчитывать? В итоге, по словам Алонсо, к окончанию шестого дня испытаний «Макларен» был в состоянии, соответствующем всего второму дню тестов. И жалкие 46 кругов испанца в среду переполнили чашу терпения….

Цитата Зимняя пауза в Формуле-1 подходит к концу, а чего ждать от «Макларена» в 2017 году, по-прежнему непонятно.

«Нет надёжности и мощности»

Обычно технические партнёры до последнего избегают критики в адрес друг друга, но похоже, что в случае с «Маклареном» и «Хондой» отношения достигли момента, когда сдерживать себя уже не получается. В итоге и Эрик Булье, и Фернандо Алонсо во время своих последних коллективных интервью наконец взвалили всю вину на японскую сторону.



Булье признал, что напряжение между «Маклареном» и «Хондой» максимальное, ну, а Алонсо выдал целую серию ярких высказываний. Вот подборка наиболее интересных заявлений испанца вечером в среду.



— Вся команда готова к победам, за исключением «Хонды».



— Сегодня у нас, вероятно, было меньше мощности, чем в прошлом году. Правда, мы использовали настройки, которые и близко не похожи на те, что будут в Австралии.



— Не думаю, что в плане шасси мы далеко от лидеров. У нас только одна проблема — силовой блок.



— Нет надёжности и нет мощности. На прямой мы уступаем 30 км/ч.



— Могу ли я проходить третий поворот на полном газу? Конечно. В нашем случае — не только третий поворот, а, вероятно, все повороты.

Что дальше?

Зимняя пауза в Формуле-1 подходит к концу, а чего ждать от «Макларена» в 2017 году, по-прежнему непонятно. Алонсо, несмотря на весь свой гнев, уверял, что проблемы решаемые. План прост: наконец-то устраняем проблемы с надёжностью, выводим мотор на максимальную мощность и при ней начинаем наконец-то показывать пристойные результаты.



Но как быстро «Хонда» справится с болезнями кардинально обновлённого мотора? Какую реальную мощность он сможет выдать и насколько далеко окажется относительно соперников? Наконец, как быстро команда сможет адаптировать настройки? Ведь на тестах, как мы уже обсудили, заняться детальной работой с машиной просто нереально из-за не соответствующей расчётам скорости автомобиля.

Учитывая темп «Феррари» и «Мерседеса» на зимних испытаниях, отчаянно не верится, что «Макларен» вдруг сможет оказаться хотя бы рядом с ними. Аналогично с «Ред Булл» и даже «Уильямсом», чьи результаты на вторых тестах в Барселоне впечатляют. Таким образом, «Макларену» светит всё та же борьба за третий сегмент квалификации, что и в 2016 году. А это, сами понимаете, сомнительная база при переговорах о новом контракте с Фернандо Алонсо и поиске титульного спонсора, коего у команды из Уокинга давно нет.



Летом Алонсо исполнится 36 лет, так что очевидно, что впереди у испанца заключение последнего контракта в Формуле-1. Находясь внутри команды, Фернандо сможет оценить, насколько реальна борьба за титул в 2018 или максимум 2019 году. Уход Алонсо даст сигнал: и дальше не ждите чудес от «Хонды». Правда, у Фернандо не так много вариантов: в «Мерседес» его брать не хотят, боясь нарушения микроклимата, с «Феррари» мосты если не сожжены, то близко к этому (правда, с момента ухода Нандо поменялось всё руководство), в «Ред Булл» нет никаких проблем с пилотами, а «Рено» вряд ли предоставит испанцу чемпионский болид ранее сезона-2019. Так что при всём обилии вариантов похоже, что испанцу остаётся верить в свой нынешний проект.

Цитата Не удивимся, если Зак Браун на всякий случай уже занёс в свою телефонную книжку номера Тото Вольфа и Дитера Цетше.