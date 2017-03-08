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8 марта 2017, 23:08 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Карлос Сайнс: «Торо Россо» сделала шаг вперед с точки зрения надежности

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс остался доволен вторым днем второй серии предсезонных тестов в Барселоне. Испанец показал девятое время, проехав 92 круга.

— Думаю, сегодня мы провели лучший день по сравнению со всеми, что были в первой серии, — цитирует официальный сайт «Торо Россо» Сайнса. — Мы сделали шаг вперед с точки зрения надежности. Наша тестовая программа на этой неделе очень плотная, нужно многое сделать. Поэтому пока рано делать выводы. Мы потеряли немного времени, но все же я доволен, что проехал много кругов. Это и есть тестирование.
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