Карлос Сайнс: «Торо Россо» сделала шаг вперед с точки зрения надежности

— Думаю, сегодня мы провели лучший день по сравнению со всеми, что были в первой серии, — цитирует официальный сайт «Торо Россо» Сайнса. — Мы сделали шаг вперед с точки зрения надежности. Наша тестовая программа на этой неделе очень плотная, нужно многое сделать. Поэтому пока рано делать выводы. Мы потеряли немного времени, но все же я доволен, что проехал много кругов. Это и есть тестирование.