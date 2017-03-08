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https://sport.mail.ru/news/formula1/29011009/
8 марта 2017, 21:54 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо: Жду от «Макларена» немедленной реакции на поломки моторов

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо потребовал у команды незамедлительно отреагировать на очередные проблемы с мотором «Хонды».

«Не думаю, что мы сильно отстаём по части шасси. У нас одна проблема — силовой блок. У него нет ни надёжности, ни мощности. На каждой прямой мы проигрываем 30 км/ч.

Всё похоже на прошлый год. В 2015-м, пожалуй, мы отставали ещё сильнее. Вероятно, в этом году разочарование сильнее, потому что из-за смены регламента у нас были большие надежды догнать соперников за зиму.

Нам, безусловно, надо прибавлять. Ситуация далека от идеальной. “Макларен” — большая команда, которая много лет доминировала. Мы все должны отреагировать, должны работать вместе. Но реакция должна быть сильной, и я жду её немедленно», — приводит слова Алонсо Autоspоrt.
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