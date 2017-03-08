Алонсо: Жду от «Макларена» немедленной реакции на поломки моторов

«Не думаю, что мы сильно отстаём по части шасси. У нас одна проблема — силовой блок. У него нет ни надёжности, ни мощности. На каждой прямой мы проигрываем 30 км/ч.



Всё похоже на прошлый год. В 2015-м, пожалуй, мы отставали ещё сильнее. Вероятно, в этом году разочарование сильнее, потому что из-за смены регламента у нас были большие надежды догнать соперников за зиму.



Нам, безусловно, надо прибавлять. Ситуация далека от идеальной. “Макларен” — большая команда, которая много лет доминировала. Мы все должны отреагировать, должны работать вместе. Но реакция должна быть сильной, и я жду её немедленно», — приводит слова Алонсо Autоspоrt.